Covid-19: 11 mil ribeirinhos e quilombolas serão imunizados no Amapá

Imunização de povos tradicionais será depois de trabalhadores da saúde e idosos, mas ribeirinhos e quilombolas que se enquadram nos grupos prioritários já podem ser vacinados.

Compartilhamentos

O governo estadual planeja a imunização contra covid-19 de aproximadamente 11 mil ribeirinhos e quilombolas do Amapá. Esse público, definido como grupo prioritário na segunda versão do Plano Estadual de Imunização, atualizado em 27 de janeiro, deverá ser vacinado após a etapa dos trabalhadores da saúde e idosos acima de 60 anos – que ainda irá começar.

Entretanto, informou a Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), ribeirinhos e quilombolas que se enquadrem nos critérios de grupos prioritários com vacinação em andamento já podem receber as doses dos municípios.

O Amapá está finalizando a vacinação de trabalhadores da saúde e já iniciou a imunização de idosos. Em razão do baixo quantitativo de doses enviadas pelo Ministério da Saúde, essa fase está acontecendo de forma escalonada, com prioridade para pessoas com acima de 85 anos.