Covid-19: idoso de 103 anos é vacinado em Santana

A vacinação continua ocorrendo para idosos acima de 85 anos no município a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Com mais de um século de vida, o morador de Santana, José Palheta dos Santos, foi o primeiro idoso do Amapá a ser imunizado contra a covid-19 na faixa a partir de 85 anos – etapa iniciada nesta sexta-feira (12).

O aposentado de 103 anos de idade foi recebeu a primeira dose da vacina AstraZeneca/Oxford em casa, no Bairro Paraíso, durante visita de uma equipe de saúde. A visita foi possível porque a família fez o cadastro do idoso nos canais oficiais que a Prefeitura de Santana disponibilizou.

A história do seu José emocionou a equipe da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS) que se deslocou até a casa dele. Ele nasceu em 1917, quando o mundo vivia a 1ª Guerra Mundial, uma revolução social na Rússia, uma forte greve geral no Brasil e o Amapá sequer era território, sendo ainda parte do Estado do Grão-Pará.

Sob a supervisão do enfermeiro Carlos Cruz, a equipe, formada por uma técnica em enfermagem, uma estudante do curso Técnico de Enfermagem e um motorista, pôde testemunhar a alegria da família.

Seu Palheta estava sentado em uma rede, pois já debilitado pela idade tem dificuldades de locomoção, o que justifica a ida equipe de saúde até a residência dele. Ele ouviu as explicações da técnica em enfermagem que aplicou a vacina.

A segunda dose deve ser aplicada com o intervalo aproximado de três meses, também na residência de seu Palheta.