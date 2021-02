Covid-19: Macapá fará vacinação de idosos em drive-thrus e UBSs

Segundo o prefeito Antônio Furlan, dados estáticos do IBGE apontam que existem em Macapá cerca de 2.050 idosos acima de 85 anos.

Por RODRIGO ÍNDIO

O governo municipal lançou um sistema de pré-cadastro para vacinação contra a Covid-19 em Macapá. O objetivo é facilitar a organização e planejamento para imunização da população em geral, que inicia com idosos no próximo final de semana.

A plataforma digital possibilita fazer o agendamento para que as pessoas dos grupos prioritários recebam as doses em segurança. Neste momento, idosos acima de 85 anos devem fazer o pré-cadastro.

Esse público será vacinado no próximo sábado (13), quando será promovido o dia D de vacinação. Serão disponibilizados dois drive-thrus, sendo um no sambódromo, no Bairro Jardim Marco Zero, na zona sul, e outro na Praça do Barão, no Centro da capital.

Cada um destes pontos contará com 600 doses da vacina CoronaVac, desenvolvida pelo Instituto Butantan de São Paulo. Os imunizantes chegaram no último domingo em Macapá. Dez equipes farão o atendimento dos idosos.

Quem não tem acesso à internet e não pode ir até os pontos, deve procurar uma das 17 Unidades Básicas de Saúde situadas em locais estratégicos (Veja lista no final da reportagem). Cada uma delas, disponibilizará 100 doses de vacina.

Para se vacinar o idoso deve seguir alguns passos:

Modelo drive-thru

Deve fazer pré-cadastro na página da Prefeitura de Macapá ou no endereço https://semsa-ap.web.app/#/cadastro. A pessoa deve preencher os dados exigidos. Em seguida poderá seguir para um dos dois drive-thrus disponibilizados no sábado, no horário de 9h às 17h.

Modelo presencial

A pessoa que não tem acesso à internet ou não puder se locomover deve procurar uma das UBSs com comprovante de residência e carteira de identidade e retornar para a vacinação no dia D. O horário será de 8h às 12h e de 14h às 16h.

É importante ressaltar que nas duas metodologias é necessário que o idoso tenha em mãos documento de identificação com foto que conste a data de nascimento e também comprovante de residência. Ainda será necessário apresentar CPF, cartão do SUS e cartão de vacina.

Segundo o prefeito Antônio Furlan, dados estáticos do IBGE apontam que existem em Macapá cerca de 2.050 idosos acima de 85 anos. Ele destaca que o plano de vacinação atende recomendação do Ministério Público e organizações de saúde.

“Recebemos 3.200 doses do Ministério da Saúde. Estamos seguindo o Plano de Imunização, mas buscando fazer isso de forma segura”, disse.

A secretária municipal de saúde, Karlene Lamberg, orientou a população que vai em busca da imunização.

“Procurem não aglomerar, quem não imunizar sábado, terá até a outra semana para vacinar”, pontuou.

Serão disponibilizadas, ainda, 303 doses para idosos acamados e seus acompanhantes. A prefeitura garantiu que já fez esse levantamento.

Lista de UBSs

UBS Cidade Nova, UBS Perpétuo Socorro, UBS Pacoval, UBS Novo Horizonte, UBS Brasil Novo, CEU das Artes Zona Norte, UBS São Pedro, UBS Fazendinha, UBS Pedrinhas, UBS Leozildo, UBS Congós, UBS Raimundo Hozanan, UBS Rosa Moita, UBS Marabaixo, UBS Coração, UBS Curiaú e UBS Ilha Redonda.