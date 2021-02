Covid-19: o “raio-X” da vacinação no Amapá

Como está a vacinação no Amapá? O Portal SelesNafes.com fez uma apanhado completo dos números atuais da imunização no Estado, doses recebidas e aplicadas.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Depois de quase um ano de expectativa, a população se vê, finalmente, começando a receber as primeiras doses das vacinas imunizantes contra a covid-19. Entretanto, semanas após o início da primeira aplicação no Amapá, dia 19 de janeiro, a percepção de lentidão na aplicação da vacina no Amapá é sentida por amplos setores da população.

Até o momento, o Estado recebeu: 31 mil doses da CoronaVac, produzida pelo Instituto Butantan (SP), sendo 15 mil para os primeiros grupos prioritários e 16 mil para os povos indígenas. Após isso, chegou uma remessa de 6 mil doses da AstraZeneca/Oxford, a vacina enviada pela Índia e, por último, neste domingo (7), mais 15 mil doses da CoronaVac. São 52 mil doses no total.

Segundo o vacinômetro do Governo do Estado do Amapá (GEA) até 17h desta segunda-feira (8), o Estado havia distribuído 22.011 doses de imunizantes e aplicado 9.287.

Ao Estado compete a articulação, o recebimento, armazenamento e distribuição. Quem de fato realiza a aplicação são as equipes dos municípios. Macapá, a mais populosa cidade amapaense, ainda não tem um vacinômetro com link fixo para o acompanhamento da população. O que a prefeitura tem feito é postar nas redes e canais oficiais do município (Instagram, Facebook e site) o quantitativo já aplicado, mas sem nenhuma regularidade – as postagens são esporádicas.

Ao Portal SelesNafes.com, a PMM informou que já recebeu 8.365 doses, sendo 5.445 de CoronaVac e 2.920 da AstraZeneca. Segundo a última atualização, 7.262 doses da vacina foram aplicadas.

O segundo município mais populoso, Santana, distante cerca de 17 quilômetros de Macapá, informou que no dia 19 de janeiro recebeu 875 doses da CoronaVac. No dia 27 de janeiro, recebeu 1.920 doses – 1.670 da AstraZeneca e 250 da CoronaVac.

Com os dados ainda por confirmar, devido ao dinamismo das informações, a PMS informou que foram feitas mais de 1300 aplicações da primeira dose e aguarda o recebimento de novas vacinas para poder definir quando começará a vacinação da sua população idosa.

Em Macapá, a PMM informou que começará a vacinação da sua população acima de 75 anos quando alcançar 90% de vacinação entre os trabalhadores da saúde. Pessoas entre 60 e 74 anos serão imunizadas apenas na segunda etapa, de acordo com a PMM.

Indígenas

Dentre os grupos, a vacinação entre os povos indígenas, segundo informações do Distrito Especial Sanitário Indígena do Amapá e Norte do Pará (Dsei) e do Núcleo Estadual de Saúde Indígena (Nesi), do total de 7.616 indígenas a serem imunizados, 53% (4.053) já receberam a primeira dose.

O Portal SelesNafes.com relatou os desafios da vacinação indígena, inclusive o enfrentamento às fake news.

Saúde

O quantitativo de trabalhadores da saúde no Amapá que deve ser imunizado é de 20.771 profissionais. O governador Waldez Góes (PDT) anunciou, nesta segunda-feira (8), que com as 15 mil doses recebidas neste domingo será possível iniciar a vacinação de idosos.

Segundo Dorinaldo Malafaia, superintendente da Vigilância em Saúde do Estado, a divisão da nova remessa de vacinas deverá atingir 100% dos idosos acima de 85 anos.

“Temos 15 mil doses no total [da nova remessa recebida] e dessas 15 mil. Nós temos hoje pelo banco de dados da vigilância em saúde 1.491 idosos à partir de 90 anos, nós vamos garantir a vacinação de 100% dessas pessoas. Depois tem um quantitativo de 5 mil pessoas de 85 a 89 anos, essas também serão 100% vacinadas”, declarou Malafaia.

Além disso, haverá uma sobra de 1.009 vacinas, que serão divididas nesse escalonamento: 84 anos, 83, 82 anos, e assim por diante, de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão Intergestores Tripartite, que trata com os secretários de saúde para regulamentar decisões. O fator idade/comorbidades será aplicado, também, e uma pessoa que tenha diabetes, hipertensão, por exemplo, terá prioridade.

O gestor da SVS ressaltou que os critérios são objetivos e que é necessário que os municípios sigam as etapas dos planos estadual e nacional de imunização, que estão sendo acompanhadas por órgãos de controle e fiscalização.

Morosidade?

Para Malafaia, a percepção de lentidão no recebimento e aplicação das vacinas por parte da população é compreensível. Primeiro, o gestor destaca que há um leque maior de vacinas agora no mercado mundial, para além da CoronaVac e da AstraZeneca, a Pfizer e a Sputink, são também alternativas, mas a oferta pelo Estado Brasileiro ainda é pequena.

“Toda vacina que chega no Amapá depende da definição do quantitativo do Governo Federal. Para alcançar o que a gente chama de universalização precisaria de um aporte muito maior na compra e no leque de empresas que fornecem vacinas. Hoje, o nosso ‘cardápio’ de vacinas é muito reduzido e dependemos da vacina do Butantan e AstraZeneca. O mercado já possibilita hoje uma quantidade maior de vacinas que estão sendo adquiridas, por exemplo a Sputinik produzida pela Rússia já está em compra no Peru, Argentina, outros países já fizeram aquisição dessa produção, outras opções estão disponíveis, mas infelizmente o governo federal ainda não aderiu”, explicou Malafaia.

Além disso, ele falou sobre a necessidade do estabelecimento dos grupos prioritários e a necessidade de que se respeitam os calendários.

“A lentidão se estabelece exatamente por isso: primeiro, pela pouca oferta e essa questão principalmente relacionada à aplicação e à velocidade dos municípios, porque o Estado entrega aos municípios e os municípios devem rapidamente fazer essa aplicação”, relatou Malafaia.

Como exemplo, o gestor citou que os municípios do sul amapaense, Laranjal e Vitória do Jari, já receberam as dosagens chegadas no Estado neste domingo, assim como outros municípios receberão as vacinas durante a tarde e, por último, Oiapoque receberá suas dosagens às 19 horas, ainda desta segunda-feira (8).