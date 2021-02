Desembargo: Lista tríplice é definida pelo Tjap

JUDICIÁRIO DO AMAPÁ

Procurador Fernando Luís França foi o mais votado

Por SELES NAFES

O Tribunal de Justiça do Amapá (Tjap) definiu os três nomes da lista de candidatos ao cargo de desembargador que será enviada ao governador do Estado, Waldez Góes (PDT). A escolha ocorreu em sessão do pleno, na manhã desta quarta-feira (24).

Os desembargadores se debruçaram sobre uma lista com seis nomes encaminhada pelo Ministério Público, a quem cabe a vaga aberta com a aposentadoria do desembargador Manoel Brito, em janeiro.

Os escolhidos foram os procuradores de justiça Fernando Luís França e Jayme Ferreira, além do promotor Jorge Luís Canezin.

Os desembargadores votaram individualmente e justificaram as escolhas de acordo com as próprias avaliações.

O mais bem votado foi França, mas o governador não é obrigado a escolher o primeiro da lista. Não há prazo para o anúncio do governador, mas tradicional ele não costuma demorar,