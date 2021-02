Detento em regime domiciliar é flagrado fora de horário e com drogas

Caso ocorreu no fim de semana, no Conjunto Hospital de Base, na zona sul de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de 23 anos foi preso por posse de drogas, na noite de sábado (6), no Bairro Novo Buritizal, na zona sul de Macapá. De acordo o sargento Tércio Cid, do 1°Batalhão da PM, o suspeito identificado como Yuri lorran, cumpre pena no regime aberto domiciliar pelo crime de roubo.

Mas, quando foi abordado, desobedecia as medidas restritivas de horário e local estabelecidas pela Justiça para o regime domiciliar, que proíbe a circulação aos fins de semana. Lorran foi abordado por volta de 20h, na Rua 4, do Conjunto Hospital de base. Com ele, a polícia disse ter encontrado algumas porções de crack.

O militar disse ainda ter recebido informações indicando que o suspeito comercializa drogas na região.

“Nós já havíamos recebido denúncias de que ele estava traficando naquela área e nessa noite fomos patrulhar o local e o encontramos. A droga estava nos bolsos. Ele não quis declarar nada, mas estava descumprindo o regime penal, no mínimo”, ponderou o sargento Tércio Cid.