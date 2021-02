Diretor afasta policiais que teriam facilitado visita clandestina a Dawson

NO IAPEN

Lucivaldo Costa assinou portaria de afastamento nesta quarta-feira (10)

Por SELES NAFES

O diretor do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen), Lucivaldo Monteiro da Costa, assinou portaria na tarde desta quarta-feira (10) afastando os policiais penais que teriam facilitado uma visita não autorizada ao comerciante Dawson Rocha Ferreira, de 39 anos.

A portaria determina que Arleson Vales de Moraes e Roni Adriano Nunes Vilhena estão afastados temporariamente das funções exercidas na Central de Monitoramento Eletrônico do Iapen “para apuração das responsabilidades administrativas dos fatos narrados no boletim de ocorrência 454/2021”.

O boletim citado na portaria registrou que os dois teriam conduzido uma visita não autorizada, num veículo da instituição, até o prédio da administração onde estava o comerciante. Dawson Ferreira ficou amplamente conhecido pelo acidente que matou um casal de trabalhadores, no último dia 16 de janeiro, em Macapá.

O fato teria ocorrido no último dia 8. Os policiais penais que estavam de plantão afirmam que o carro do centro de monitoramento estacionou na frente do prédio da administração, onde embarcou um homem identificado depois como Vagner Lopes Nascimento, que seria parente de Dawson Rocha.

Questionados pelos colegas, os dois policiais afastados hoje informaram que a pessoa teria encontrado com o preso dentro do prédio, ou seja, sem passar pelas etapas de revista.

Além disso, Dawson estaria irregularmente numa cela destinada a idosos. A direção do Iapen ainda não se pronunciamento oficialmente sobre o caso.