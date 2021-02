Diretora acusada de furar fila da vacina é exonerada

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Decreto foi assinado pelo governador Waldez Góes

Por SELES NAFES

O governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), exonerou a diretora da unidade mista de saúde de Pedra Branca do Amapari, cidade 180 km de Macapá, acusada de furar a fila da vacinação contra a covid-19, no fim de janeiro.

O decreto, publicado na segunda-feira (15) no Diário Oficial, traz a exoneração de Maria de Fátima Mira Barbosa e a nomeação de Adriana da Silva Chagas para ocupar a mesma função.

Além de Fátima Barbosa, outro gestor acusado da mesma irregularidade foi exonerado em Serra do Navio, cidade vizinha de Pedra Branca. O jornalista e ex-secretário de Saúde Randolph Scoth Pinheiro também teria furado a fila no início da imunização promovida pela prefeitura.

Os casos de Serra e Pedra viraram alvos de dois inquéritos do Ministério Público do Estado que investiga o desrespeito à prioridade que era dos profissionais de saúde na linha de frente da covid-19.

Nenhum dos dois acusados se pronunciou publicamente a respeito das acusações, apesar de terem sido procurados pelo Portal SelesNafes.Com.