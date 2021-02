Disfarçados de gari e entregador de gás, assaltantes roubam compradores de açaí

Crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (5), na Rampa do Açaí, na orla de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

A polícia tenta identificar quatro criminosos que se disfarçaram de garis e entregadores de gás para surpreender compradores e atravessadores de açaí na manhã desta sexta-feira (5), em Macapá. O crime planejado ocorreu no início da manhã, na Rampa do Açaí, orla sul da cidade.

De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas informaram no local que dois deles estavam vestidos com uniformes de gari da prefeitura e de uma empresa revendedora de gás. O disfarce deu certo e os compradores e barqueiros não desconfiaram que estavam sendo observados.

No momento da ação mais dois criminosos chegaram e todos quatro sacaram armas, três pistolas e um revólver. A polícia não soube informar com exatidão quanto os bandidos levaram, mas apenas de uma das vítimas eles tomaram R$ 10 mil reais, valor que seria utilizado para comprar açaí.

Barqueiros que entregam açaí em outras localidades antes de chegar a Macapá também perderam valores para os assaltantes. Após recolher o dinheiro, saíram correndo do local, rumo à Rua Novo Horizonte, Bairro Santa Inês, onde um veículo já os aguardava para fuga.

O carro seria um Pálio, de cor prata, de placa não identificada. Equipes do 1º Batalhão da PM passaram o dia realizando diligências, mas nenhum suspeito foi localizado.