Draco flagra homem com 8 kg de drogas

Além de cocaína e maconha, a Divisão de Repressão ao Crime Organizado apreendeu, munições, joias, celulares e até um carro. Ação foi na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

A recém criada Divisão de Repressão às Ações Criminosas Organizadas (Draco), da Polícia Civil do Amapá, prendeu um homem de 21 anos, flagrado com drogas, munições, objetos provavelmente roubados e um veículo usado em ações criminosas na capital. O acusado não teve o nome revelado pela polícia.

O flagrante ocorreu na tarde desta quarta-feira (17), no Bairro Infraero II, zona norte de Macapá, quando os agentes da Draco faziam diligências na comunidade para tentar identificar uma célula faccionada responsável pelo domínio da criminalidade naquela área da zona norte.

De acordo com o delegado Estéfano Santos, chefe da Divisão, os policiais civis perceberam um comportamento estranho do suspeito e decidiram abordá-lo. No carro dele foram encontradas nove munições de calibre 38 e três papelotes de maconha e cocaína.

Os investigadores, então, foram até a residência do suspeito. Lá, acharam mais 5 kg de cocaína e 3 kg de maconha. Além disso, joias, celulares, uma televisão e um carro também foram apreendidos.

Em interrogatório no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, o homem preso assumiu a posse de todo material apreendido, sem, no entanto, informar a origem – comportamento comum de membros de confiança do crime organizado, segundo a polícia.

O jovem já responde por crime de tentativa de furto. Ele deverá passar por audiência de custódia nesta quinta-feira (18).