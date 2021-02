Drone de TV furtado durante reportagem é recuperado pela Polícia Civil

Equipamento avaliado em R$ 12 mil estava em uma casa no Bairro Novo Horizonte, zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Civil do Amapá conseguiu recuperar um drone de propriedade da TV Amapá, afiliada da Rede Globo, que foi furtado durante as gravações de um programa rural no Balneário do Curiaú, em Macapá, na quarta-feira (17), pela manhã.

O equipamento, que é avaliado em R$ 12 mil, foi recuperado pela equipe da 7ª DP. Ele estava escondido em uma casa do Bairro Novo Horizonte, na Avenida Antônio Picanço da Silva. O local era a casa de um rapaz que havia testado o equipamento objetivando comprá-lo. Ele foi levado ao Ciosp do Novo Horizonte, sede da 7ª DP, para esclarecimentos.

Segundo o delegado Leonardo Leite, após o furto, o drone começou a ser anunciado em grupos de compra e venda. Foi lá que os investigadores da 7ª DP começaram a rastrear o equipamento.

De acordo com Leite, o principal suspeito de ter furtado o equipamento ainda não foi encontrado. Mas outras pessoas que estariam envolvidas no processo de venda e receptação já foram identificadas.

“Ainda há uma série de pessoas a serem ouvidas para entendermos melhor como esse objeto foi furtado, anunciado nas redes sociais e chegou na casa onde nós apreendemos”, informou o delegado.

O drone foi furtado quando a equipe de reportagem fazia filmagens com o repórter Wedson Castro dentro de uma canoa na lagoa do quilombo do Curiaú.

Em seguida, o cinegrafista Danillo Borralho faria imagens aéreas do local, por isso havia retirado o equipamento do carro e o deixou em cima de uma mesa. O local estava sem movimentação de público, como é de costume no meio de semana.

“Foi bastante rápido, nós fizemos a passagem em cinco minutos e quando viramos, o drone havia sido levado. Mas a polícia foi muito eficiente e recuperou”, relatou Borralho.

O ladrão se aproveitou da concentração dos jornalistas nas filmagens para levar a caixa com o equipamento sem ser notado. Apesar de não ter sido preso, ele já foi identificado e deverá ser indiciado.

Foto de capa: Danillo Borralho