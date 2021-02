DTE flagra homem com simulacro embalando drogas tranquilamente dentro de casa

O caso aconteceu na Avenida Perobal, no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Um homem de 25 anos foi preso na noite de quinta-feira (17) após ser flagrado embalando drogas em sua casa. O caso aconteceu na Avenida Perobal, no Bairro Brasil Novo, zona norte de Macapá.

Segundo a Delegacia de Tóxicos e Entorpecentes (DTE), uma denúncia anônima apontou o local, que já é conhecido como velho reduto de tráfico de drogas. Ao chegar na residência indicada, os agentes flagraram o traficante embalando papelotes de drogas, com tranquilidade.

Após buscas na casa, os policiais encontraram 65 porções de maconha e 41 de crack. Com o suspeito ainda foi apreendido um simulacro de arma de fogo (réplica de uma pistola), balança de precisão e materiais para embalar os entorpecentes. Ele foi levando para a sede da DTE, no Centro Integrado de Operações em Segurança pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.