Dupla que tentou roubar motocicleta é presa com drogas

Crime ocorreu no Bairro Infraero 2, mas os suspeitos foram localizados na comunidade do Parque dos Buritis, ambos na zona norte de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Militares do 2º Batalhão conseguiram localizar e prender dois homens acusados de tentar assaltar um motoqueiro, que resistiu à ação criminosa e conseguiu escapar, em seguida, avisou a polícia.

O crime ocorreu na noite de sábado (20), por volta de 21h30, no Bairro Infraero 2, na zona norte de Macapá. De acordo com a PM, uma equipe do 2º Batalhão patrulhava a comunidade quando foi parada por um motoqueiro que havia acabado de ser vítima de tentativa de assalto.

Ele contou que foi surpreendido por dois criminosos, um deles armado, quando parou em um cruzamento preferencial. Os bandidos exigiram que entregasse a motocicleta, mas ele acelerou e conseguiu fugir. Alguns quarteirões depois, encontrou a viatura.

Os policiais iniciaram as diligências e no Bairro Parque dos Buritis, avistaram dois indivíduos com as mesmas características descritas pela vítima. Os suspeitos, que foram reconhecidos na hora pela vítima, estavam bastante alterados. Foi necessário algemá-los.

Na busca pessoal, foi encontrado com um deles 17 porções de maconha, R$ 208 e um simulacro (réplica de pistola), a mesma arma que teria sido usada na tentativa de assalto ao motoqueiro. Com o outro abordado foi achada uma porção de crack e um frasco transparente contendo mel, que segundo o próprio acusado é usado para a confecção de cigarro de maconha.

A dupla foi apresentada no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval.