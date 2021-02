Eleição para prefeito de Oiapoque teve compra de votos, diz PF

Os nomes dos investigados não foram divulgados

A residência de um servidor da prefeitura de Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, foi alvo de um mandado de busca e apreensão cumprido por policiais federais do Amapá, na manhã desta segunda-feira (22).

A PF divulgou poucas informações. Apenas que a ação se deu na Operação Sufrágio Livre, que investiga a compra de votos para um dos candidatos que disputou a prefeitura na eleição do ano passado. Os nomes do candidato e do servidor investigados não foram divulgados.

“A investigação foi iniciada após denúncia de que, na eleição municipal de 2020, teria ocorrido compra de votos em Oiapoque por meio da entrega de bens como cestas básicas, bombas de água e outros”, informou a PF.

De acordo com o inquérito, o servidor da prefeitura seria a ponte entre o candidato e eleitores. O nome da operação é uma menção ao voto livre. O crime investigado é o de corrupção eleitoral, que tem pena de até 4 anos de prisão.