Em clima cordial, Furlan presta contas e pede apoio de Davi

Furlan prestou contas de obras que têm recursos de Davi

Por SELES NAFES

Dois adversários da campanha de 2020 se encontraram nesta terça-feira (23), em Brasília, e se comprometeram a trabalhar juntos. O clima foi de bastante cordialidade entre o prefeito de Macapá, Antônio Furlan (Cidadania), e o senador Davi Alcolumbre (DEM).

Foi o primeiro encontro oficial entre os dois, após as eleições de 2020. Furlan fez uma prestação de contas de obras em andamento com recursos liberados por Davi, que em 2020 apoiou o irmão Josiel Alcolumbre na disputa pela prefeitura de Macapá. Josiel acabou derrotado por Furlan no 2º turno.

Hoje, pouco mais de dois meses após a eleição, Davi recebeu o prefeito de Macapá em seu gabinete. O objetivo de Furlan era também entregar uma carteira de projetos com obras que precisam de recursos federais em 2021.

“O prefeito prestou conta, porque temos um valor significativo de recursos federais na nossa cidade. São obras em execução adiantadas, algumas já foram entregues, e existem mais de uma dezena para a gente entregar. Estamos aqui à disposição da sua gestão”. Assista.