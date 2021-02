Em Macapá, carro cai dentro de obra da prefeitura

Acidente ocorreu no início da manhã desta sexta-feira (26). Motorista disse que não havia sinalização

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um motorista que tinha acabado de sair de casa para o trabalho, no início da manhã desta sexta-feira (26), acabou caindo com o veículo dentro de uma obra da prefeitura de Macapá, na zona leste da capital. Ele não se feriu, mas disse que irá processar o município.

O acidente ocorreu por volta das 5h da manhã, na Rua Marcílio Dias, próximo da Praça Chico Nóe, no Bairro do Pacoval. O motorista alega que não viu a obra por falta de sinalização.

“Ele estava saindo para o trabalho, em Santana. Só tinha um cone do lado de lá. Aqui não tinha nada”, comentou o cunhado do motorista, que foi até o local. O motorista também estava, mas não quis falar com a reportagem.

Os moradores do trecho afirmam que este foi o segundo acidente parecido no local em menos de 24h por falta de sinalização.

A reportagem constatou a existência de um cone no local sinalizando que havia a obra, mas moradores dizem que ele só foi colocado após o acidente.

A equipe da Secretaria de Obras de Macapá (Semob) que estava no local não quis falar sobre o assunto.