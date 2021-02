Em matagal, 6º Batalhão localiza moto furtada na zona sul de Macapá

Apesar de ser área do 1º Batalhão, militares do 6º atenderam a ocorrência e conseguiram recuperar o veículo no Bairro Pedrinhas, zona de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Policiais do 6º Batalhão recuperaram uma motocicleta que havia sido furtada de uma empresa sediada no Bairro Araxá, zona sul de Macapá, na madrugada desta quinta-feira (25). O veículo foi encontrado horas depois do crime, já pela manhã, escondido numa região de mata, localizada às margens da Rua do Canal das Pedrinhas, comunidade vizinha ao Araxá.

A moto, avaliada em quase R$ 10 mil, foi entregue a um funcionário da empresa. De acordo com o sargento John César, do 6º Batalhão, a equipe foi acionada pelo Ciodes para encontrar com o funcionário da empresa que estava com a motocicleta em sua casa quando ela foi levada pelos ladrões.

“Segundo informações de moradores, aqui nesse local entram muitas pessoas para fazer uso de drogas e também para esconder objetos furtados. É um local de difícil acesso, não há como ver lá da rua o que está escondido aqui dentro. Nós, inclusive, filmamos este local e como é o acesso para passar as imagens para outras equipes policiais ficarem cientes”, informou o sargento John.

O responsável pelo veículo foi até o local e levou a chave reserva para ajudar a retirar a motocicleta do matagal. Ele informou que o furto ocorreu na casa de uma vendedora que trabalha para a empresa. De manhã cedo ela percebeu o crime e, imediatamente, avisou o empreendimento, que ligou o módulo de rastreamento via GPS.