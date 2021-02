Em Pedra, Casa da Mulher Amapariense dá apoio a vítimas de violência

É a primeira casa do tipo na região centro-oeste do Amapá

Foi inaugurada no último dia 9 a primeira Casa de Apoio à Mulher da região centro-oeste do Amapá. O serviço está localizado no município de Pedra Branca do Amapari, a 180 km de Macapá, e foi instituído pela prefeitura com recursos próprios. A Casa de Apoio reúne, em uma mesma estrutura, serviços especializados no atendimento de mulheres vítimas de violência.

A previsão é a de que a Casa de Apoio à Mulher realize, em média, 50 atendimentos mensais, entre serviços de assistência social e psicológica. O local também vai dispor de ações integradas com a Polícia Civil, Ministério Público e Tribunal de Justiça, com o objetivo de dar mais agilidade nos pedidos de medida protetiva, prevista na Lei Maria da Penha.

Para a prefeita de Pedra Branca, Beth Pelaes, a Casa de Apoio à Mulher Amapariense faz parte do esforço do Poder Público para o enfrentamento da violência contra a mulher.

“Nós queremos zero de feminicídio, zero de violência contra a mulher. Nós queremos um município em que todas as mulheres sejam protegidas e respeitadas. Uma cidade segura para todas as mulheres”, enfatizou na cerimônia de inauguração do local.

A Casa de Apoio fortalece as políticas de proteção à mulher no município, iniciadas desde o início da gestão com a criação da Coordenadoria de Políticas Públicas para Mulher (COPOM), que será incorporada pela Casa de Apoio, ampliando o atendimento nas áreas jurídica, psicológica, de segurança e orientação de mulheres.