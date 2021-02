Em Santana, Randolfe e Bala discutem execução de obras

Entre as obras estão o Terminal Hidroviário e a nova Praça Cívica

O senador Randolfe Rodrigues (Rede) garantiu, neste fim de semana, que vai indicar mais recursos para que a prefeitura de Santana inicie a construção do Terminal Hidroviário. Foi durante um encontro, no último sábado (20), entre o parlamentar, o prefeito Bala Rocha (PP) e técnicos do município.

No ano passado, Randolfe garantiu R$ 2 milhões para a execução do projeto do terminal pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit).

Durante o encontro, Bala apresentou o projeto da nova Praça Cívica, que já tem R$ 1 milhão de emenda de Randolfe. A obra deverá homenagear o bicentenário da Independência do Brasil.

Iluminação

O prefeito informou que o município está licitando as obras de iluminação pública com R$ 1,5 milhão liberados pelo senador. Os bairros e localidades que serão contemplados são a Avenida Santana (Bairro Fonte Nova), Distrito de Anauerapucu, Ilha de Santana e Bairro dos Remédios.

Bala disse que o programa Alimenta Santana, que iniciou na gestão passada, irá continuar. Criado durante a pandemia, o programa tem emenda de Randolfe no valor de R$ 1,2 milhão.