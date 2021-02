Empresária xinga policiais e é presa

Ocorrência foi em Oiapoque, na madrugada desta segunda-feira (8)

Por SELES NAFES

Policiais do 12º Batalhão da Polícia Militar do Amapá, baseados em Oiapoque, cidade a 590 km de Macapá, tiveram muita dor de cabeça para atender uma ocorrência de perturbação do sossego, na madrugada desta segunda-feira (8). Durante a abordagem, uma empresária do ramo de alimentos da cidade foi presa após xingar a guarnição.

De acordo com o boletim de ocorrência, a empresária, de 31 anos, dona de um atacadão em Oiapoque, estava com amigos em sua residência numa confraternização. Um aparelho de som estava em volume alto.

O equipamento foi recolhido para dentro da residência com a chegada da equipe da PM e os amigos orientados a dispersar para evitar aglomeração.

No entanto, em estado de embriaguez, a empresária teria ficado exaltada e passado a desrespeitar a equipe com as frases “eu vou presa, mas amanhã tô solta”, “policialzinho de merda”, “policialzinho filho da puta”, “policialzinho safado”, entre outras. Consta ainda que ela teria prometido usar de influência para conseguir a transferência dos policiais para outra cidade.

Ela foi apresentada no Ciosp do Oiapoque, onde foi enquadrada por desacato e ameaça a funcionário público. Ela foi encaminhada para audiência de custódia. Policiais informaram que irão processar a empresária. O Portal SelesNafes.Com tenta contato com a defesa dela.