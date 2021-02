Estado alerta prefeituras para não flexibilizar restrições

Decreto estadual reforçou cuidados preventivos. Documento foi assinado nesta terça-feira, 9, e é válido até 16 de fevereiro.

Ao renovar o decreto restrições a atividades econômicas e sociais em prevenção à pandemia, o governador Waldez Góes alertou aos 16 prefeitos que não flexibilizem as medidas de precaução, principalmente em relação à suspenção das aulas presenciais. O documento, assinado na terça-feira (9), é válido até 16 de fevereiro.

Góes orientou os prefeitos a não definir medidas que sobreponham o decreto estadual. Para ele, os prefeitos têm autonomia para reduzirem ou ampliarem as medidas estabelecidas, mas não podem ultrapassar o estabelecido pelo Estado.

Atualmente, o Amapá está na classificação laranja da doença, que representa um risco moderado.

Restrições

Permanecem proibidas as aulas presenciais na rede de ensino pública e privada em todo o estado, aglomeração de pessoas, atividades em clubes de recreação, bares, boates, teatros, casas de espetáculos, casas de shows, centros culturais, balneários públicos e privados com acesso ao público, clubes sociais e outros empreendimentos similares, incluindo eventos realizados em embarcações.

Também estão proibidas as competições de esportes coletivos e eventos em estádios de futebol, ginásios, quadras poliesportivas, praças e atividades que provoque aglomeração de pessoas. As prefeituras devem isolar essas áreas e sinalizar que o acesso está proibido. O limite máximo para funcionamento de estabelecimentos comerciais é até as 22h. O mesmo horário também é o limite para a circulação de pessoas em praças, calçadas e logradouros públicos, com exceção das que buscam serviços médicos ou essenciais.