Estado de saúde de Barbudo Sarraf é grave

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Ex-prefeito de Laranjal do Jari está internado há mais de uma semana na UTI do São Camilo, em Macapá. Foto; Reprodução

Por SELES NAFES

O empresário e ex-prefeito de Laranjal do Jari, Barbudo Sarraf, de 70 anos, está internado na UTI do Hospital São Camilo, em Macapá, onde trava uma batalha contra a covid-19. O estado clínico dele é grave, segundo informou uma fonte próxima da família.

Barbudo está intubado há mais de uma semana com comprometimento dos pulmões. Há poucas informações sobre o estado de saúde dele por decisão da própria família, que tem sofrido com a avalanche de especulações nas redes socais.

Nascido em Almeirim (PA), personalidade folclórica de Laranjal do Jari, Idemar Felipe Sarraf ganhou fama pelo visual extravagante do ouro, matéria-prima das joias que ostentou durante décadas e o transformaram em tema de reportagens de programas da TV brasileira, no SBT e na Record. Nos últimos anos, no entanto, ele vem adotando um visual mais discreto.

Na primeira década dos anos 2000, ele criou uma boate flutuante e atraiu ainda mais atenção. Assista.

Sarraf entrou na política e disputou várias vezes a prefeitura de Laranjal do Jari, a última delas em 2012, pelo PMN, quando obteve 23% dos votos. Em 2009, no auge de uma briga judicial que afastou o então prefeito do cargo, Sarraf, que tinha sido o segundo mais votado, assumiu o comando do município por menos de um ano.

“Ele é duro e vai sair dessa”, disse esperançoso um parente próximo ouvido pelo Portal SelesNafes.Com nesta terça-feira (17).