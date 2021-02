Família perde tudo em incêndio

Sinistro ocorreu na noite de domingo (21), no Parque dos Buritis, comunidade da zona norte de Macapá.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Uma família do Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá, perdeu tudo o que tinha em um incêndio ocorrido na noite deste último domingo (21). O fogo começou a consumir o imóvel de madeira por volta de 23h50 e, por sorte, não havia ninguém em casa no momento.

Na residência moravam mãe, uma filha de 17 anos e um bebê de 1 ano e 10 meses de idade. Após perderem tudo, estão todos abrigados na casa de amigos no mesmo bairro, ainda pensando em como seguir a vida.

Próxima ao local, Nataline Raillany Leão Fortunato, de 17 anos, foi avisada que sua casa estava pegando fogo. Quando chegou junto com sua mãe, as chamas já haviam consumido quase tudo. As chamas chegaram a atingir casas vizinhas, mas causaram apenas pequenas avarias.

A estudante do ensino médio conta que a casa era alugada. Por sorte o fogo não se espalhou para a residência da dona do imóvel, uma senhora de 85 anos de idade, que mora bem ao lado e teve apenas os prejuízos materiais, como a caixa d’água. O imóvel que pegou fogo servia como pequena fonte de renda da idosa.

O Corpo de Bombeiros do Amapá está realizando os procedimentos padrões de investigação e perícia, mas a suspeita é que o fogo possa ter tido uma origem criminosa.

Situação social

A mãe, que trabalha como diarista, está desempregada. A filha é estudante secundarista e há o bebê, portanto, a situação social da família não é fácil. Por enquanto, estão contando com a solidariedade de amigos e de pessoas que sensibilizam com a causa.

Estão precisando de tudo um pouco: desde roupas para o bebê, para a jovem estudante e para a mãe, assim como alimentos, móveis e eletrodomésticos. Mais do que tudo isso, precisam também de perspectiva, um olhar, e uma ação caridosa que os faça ter condições para seguirem em frente.

“Perdemos tudo, tudo mesmo, não sobrou nada, não tem nada que dê pra gente usar. Estamos aceitando doação de qualquer coisa, a gente está no endereço que é avenida Alzir da Silva Maia, 2342, no Parque dos Buritis mesmo, próximo ao campo de futebol. Se a população puder ajudar a mim e minha família, com qualquer coisa, pode entrar em contato com a gente”, explicou Nataline.

Quem quiser e puder ajudar, pode entrar em contato diretamente com a família. O contato da Nataline é (96) 99143-2985 e o da mãe, Aline Raley, é (96) 99200-8844.