Ferido em tiroteio com a polícia, menino de 14 anos é retirado morto de lago

Conflito ocorreu em uma área de pontes do Bairro Novo Horizonte, na zona norte de Macapá. Jovem tinha apenas 14 anos.

Por OLHO DE BOTO

Após ficar três dias sumido de sua casa, um jovem de apenas 14 anos de idade acabou perdendo a vida em um tiroteio com a Polícia Militar na zona norte de Macapá. O caso aconteceu na tarde desta quarta-feira (24), em uma área de pontes do Bairro Novo Horizonte.

Segundo a polícia, por volta de 16h30, uma equipe do Batalhão de Força Tática (BFT) patrulhava a comunidade quando percebeu que um jovem caminhava pela Ponte da Moinha –local conhecido pelo domínio do tráfico de drogas – carregando uma sacola.

Ao perceber a presença da polícia, o suspeito parou e, demonstrando nervosismo, virou-se e começou a voltar. Os policiais, então, deram ordem de parada. Mas, o rapaz se livrou da sacola, jogando-a no lago, sacou uma arma que estava na cintura, encoberta pelas roupas, e abriu fogo. Os policiais revidaram, e suspeito pulou no lago.

Minutos depois, já com reforço policial no local, os militares acharam o suspeito dentro do lago por debaixo do assoalho de uma das palafitas. O socorro médico foi acionado, mas quando uma equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local já não havia mais nada a ser feito.

Quando corpo foi retirado da água, perto dele foi achada a arma que teria sido usada contra os policiais, um revólver. A polícia informou ter encontrado, também na água, a sacola que o jovem carregava. Dentro dela estavam algumas porções de drogas.

O garoto foi identificado como Artur Miguel de Lima. O pai dele compareceu ao local e, consternado, informou à polícia que o filho estava sumido de casa, no Bairro Ipê, vizinho ao Novo Horizonte, há pelo menos três dias. O revólver foi levado pela perícia e as drogas entregues à Polícia Civil.