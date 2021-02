Flagrada carregando armário de cozinha na madrugada, dupla diz que “achou na rua”

O caso ocorreu por volta de 5h40, quando uma equipe do 6º Batalhão patrulhava o Bairro Laguinho, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Dois homens foram flagrados pela Polícia Militar transportando objetos furtados ao amanhecer desta terça-feira (9), na região central de Macapá.

O caso ocorreu por volta de 5h40, quando uma equipe do 6º Batalhão patrulhava o Bairro Laguinho e foi avisada por um segurança patrimonial que havia visto dois homens suspeitos carregando um armário de cozinha, descendo pela contramão da Rua São José.

Os militares foram até o local apontado e lá encontraram Heron de Campos Beltrão Brito, de 33 anos, e Ivaney Pires dos Santos, de 43 anos, carregando o guarda-louças, que pesa aproximadamente 45 kg, com auxílio de um carrinho de bebê, usado como apoio.

O tenente W. Dias fez uma pesquisa penal e descobriu que Ivaney cumpre pena por furto em regime domiciliar e não poderia estar fora de sua residência naquele horário.

“Eles disseram que haviam achado na rua, mas não souberam apontar com precisão onde encontraram. Entretanto, o Ciodes havia acabado de receber a denúncia de que dois homens haviam sido vistos retirando o armário do antigo prédio da Diagro [Defesa Agropecuária do Estado] na Avenida José Tupinambá, aí ficou fácil de ligar os fatos”, explicou tenente.

A dupla foi apresentada no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. De acordo com a polícia Ivoneide tem várias passagens criminais por furto qualificado.