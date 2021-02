Fogos, pipoca e torcida: eliminação em reality show reúne famílias no Amapá

Programa movimentou casas de famílias e amigos e até empreendimentos noturnos, como bares e restaurantes em Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Noite de terça-feira (23). Parecia final de campeonato brasileiro, mas era um paredão do programa Big Brother Brasil com direito a fogos, pipoca, telões e famílias reunidas pelo Amapá.

Na Rua Pananá, no Bairro Santa Rita, região central de Macapá, integrantes da família Nascimento, vieram de todas as partes da cidade para curtir a eliminação no “Restaurante do Lucas”, que também faz parte do seleto grupo.

Até às 22h eles acompanhavam atentos à novela global das aventuras da desconfiada Bibi Perigosa, da musa da Unidos do Viradouro Juliana Paes.

A ansiedade tomava conta de todos até o aguardado momento, após votar nos últimos dias inteiros em uma eliminação: Karol Conká. A sister ganhou uma antipatia poucas vezes antes vistas.

Tudo começou, ou se intensificou, quando a participante tratou mal, com caráter bastante duvidoso, o jovem Lucas Penteado, de forma pouco humana.

O relógio marcava 22h42 quando os fogos surgiram no céu. Era o anúncio da eliminação da rapper que contabilizou 99,17% dos votos, sendo a participante com maior rejeição de todas as edições do reality.

Cristiane de Azevedo Pereira, de 43 anos, comemorou bastante. Ela acredita que a humilhação imposta por Karol a outros participantes foi fundamental para sua eliminação com o índice recorde no programa.

“Aquilo ali foi muito triste dela falar que ele [Lucas] teria que sair da mesa pra ela ficar pra comer. Isso aí nem uma mãe consegue ver. Teve mal carátismo. Votei muito, perdi as contas. Mas acredito que ela deve rever seus conceitos e seguir sua vida da melhor forma e o público precisa entender que era apenas um jogo que agora pra ela acabou”, comentou a mulher que está na torcida por Juliete, Gil e Sarah.

O empreendedor João Lucas, de 22 anos, detalha que a família sempre faz esse tipo de reunião seguindo o que preconiza os decretos municipal e estadual, como o uso de máscaras. Ele montou uma estrutura especial para o momento histórico.

“Levo para o público um ambiente bom e uma comida de qualidade. Como já tenho os equipamentos montei a estrutura aqui para a família e entrei na brincadeira que nada mais é que um entretenimento durante a pandemia”, disse o jovem.

Em casa, as amigas Flaviane e Andria preparam um banquete saboroso com uma decoração digna para o momento. Karina Alencar e sua gata Feliciana Natalina prepararam pipoca para ver o “tombo” de Karol. Júnior Alves fez uma selfie no momento da eliminação tão aguardada.

Horas antes diversas empresas do estado fizeram promoções, sorteios e descontos baseados no assunto. Mesmo sendo considerado parte da ‘cultura do besteirol’, o reality evidenciou o quanto o amapaense continua de bom humor, mesmo em momentos difíceis, como o de enfrentamento à pandemia que o Estado atravessa.