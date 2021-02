Foragido reage à prisão com tiros e acaba morto

Confronto ocorreu nesta quarta-feira (24), no bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um foragido da Justiça amapaense morreu nesta quarta-feira (24) ao reagir à prisão atirando contra policiais militares. O confronto ocorreu no Bairro Marabaixo III, zona oeste de Macapá, quando uma equipe 6° Batalhão foi verificar uma denúncia anônima de que em uma casa funcionava uma boca de fumo e servia de esconderijo para criminosos.

Ao se aproximar do local, os militares visualizaram um homem que empunhava uma arma de fogo. Quando se deparou com os policiais, ele correu para dentro da residência e começou a disparar. Os policiais foram atrás e o suspeito acabou atingido na cozinha do imóvel.

Uma equipe médica de urgência ainda foi ao local, mas o atirador morreu antes da chegada do socorro. Ele foi identificado como Rafael Melo Maciel, o Rafaelzinho, de 23 anos, que estava na condição de foragido do Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen). Segundo a PM, ele respondia a quatro processos, a maioria por roubo.

Na residência foram encontradas 15 porções de crack. A droga e a arma de fogo usada pelo criminoso, de fabricação caseira, calibre 38, foram entregues à Polícia Civil.