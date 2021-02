Fortaleza e Parque do Forte estão no escuro

Cartões postais estão localizados no Centro de Macapá.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A impressão que se tem é que a Fortaleza de São José de Macapá e o Parque do Forte não se recuperaram do apagão que o Amapá sofreu em novembro de 2020. O ‘breu’ é quase total, no principal monumento do Amapá, a Fortaleza. No entorno, outro cartão postal da cidade, o Parque do Forte, está nas mesmas condições.

Não fossem as luzes dos refletores da imagem de São José e de um ambulante, que ainda mantêm alguma iluminação, a escuridão seria total. O problema não é novo e desta vez já dura pelo menos seis meses, garantem frequentadores e vizinhos dos locais.

Com a escuridão, vem também o problema da insegurança, pois ladrões oportunistas aproveitam-se da facilidade das penumbras para surpreenderem os poucos corajosos que tentam passar a pé pelo local durante a noite.

“A gente notou que faz muito tempo que está nessa escuridão. A gente até comenta o porquê. Isso serve de abrigo para pessoas assaltarem, tem muito assalto aqui. A gente está indo embora já. É triste esse descaso das autoridades, esse é um dos lugares mais bonitos de Macapá e, no entanto, está largado. A gente espera que melhore e também que aumente a segurança por aqui”, declarou o ciclista Mário Santos, com uma lanterninha em mãos.

O problema da segurança também foi abordado por um homem que comercializa salgadinhos em um veículo estacionado no local. Segundo ele, há assaltos também à luz do dia.

“Já está há mais de seis meses, ininterruptos. A causa disso é roubo, furto de cabos que o pessoal leva, o pessoal que vem de madrugada. O São José tem energia porque meteram grades lá, pois se não colocassem, com certeza iriam levar os cabos também. É feio, né, um cartão postal da cidade estar assim”, contou o ambulante Alan Guarabira, de 47 anos.

Seinf

A Secretaria de Estado da Infraestrutura foi procurada pela reportagem ainda na segunda-feira (22) e ficou de se posicionar, mas até as 18h desta terça-feira (23) não se manifestou.