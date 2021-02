Funkeiro é assassinado em Macapá

Acusado do crime, Dialdo Dias Farias, 33 anos, foi preso por uma equipe do 2º Batalhão.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem de apenas 17 anos que sonhava em ser um famoso cantor de funk foi assassinado na madrugada deste domingo (28) após um desentendimento durante uma bebedeira em sua residência. O acusado do homicídio, Dialdo Dias Farias, 33 anos, foi preso por militares do 2º Batalhão da PM.

O crime ocorreu em uma área de pontes da Avenida Lourenço Araújo de Sá, no Bairro Novo Horizonte, zona norte da capital, onde a vítima residia.

Wendel Patrick dos Santos Barbosa, que era conhecido como MC WP da Zona Norte, ainda chegou a ser socorrido depois de esfaqueado, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o sargento Albiére dos Santos, parentes da vítima e acusado chegaram a entrar em confronto em frente à Unidade de Pronto Atendimento do Novo Horizonte.

Segundo relatos de testemunhas, várias pessoas, incluindo vítima e acusado, estavam reunidos em uma bebedeira, quando houve um desentendimento entre os dois. Depois disso, o acusado teria ido até sua casa, onde pegou uma faca e retornou até a casa da vítima, arrombou a porta, anunciando que ia matar o funkeiro.

Wendel ainda conseguiu sair da casa para tentar escapar da morte, mas escorregou na passarela e foi alcançado e esfaqueado duas vezes, no peito e na barriga.

Enquanto Dialdo fugia do local, os familiares do funkeiro o levaram até a unidade de Pronto Atendimento (UPA) do bairro. Enquanto a vítima dava entrada na unidade, o acusado apareceu no local novamente querendo atentar contra a vida de Wendel.

Para defender a vítima, os parentes dela entraram em briga com o agressor, que acabou sendo lesionado na cabeça com uma paulada. Depois disso, ele fugiu do local, mas teve que procurar atendimento no Hospital de Emergência, do Centro de Macapá.

Quando foi liberado, após atendimento médico, Dialdo foi surpreendido pela equipe do sargento Albiére dos Santos, que deu voz de prisão ao acusado.

“Ele ainda estava com os ânimos bastante alterados e tivemos que fazer o uso de algemas para contê-lo, preservando, assim, a própria integridade dele, da nossa equipe, evitando possibilidade de fuga, e garantindo que ele responderá à Justiça pelo crime cometido”, relatou o sargento.

Diando foi apresentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, já ao amanhecer deste domingo.

Foto de capa: Olho de Boto/SN