Garimpo ilegal na fronteira com a Guiana Francesa é fechado

Lavra clandestina, fica localizada às margens do Rio Cricou, no município de Oiapoque a 590 km de Macapá.

Compartilhamentos

Uma ação envolvendo Polícia Federal, o Exército Brasileiro (EB) e o Ibama, fechou um garimpo ilegal na fronteira com a Guiana Francesa, no município de Oiapoque a 590 km de Macapá. A ação ocorreu na sexta-feira (26), e foi respaldada por um mandado de busca e apreensão.

Além de encerrar as atividades do garimpo clandestino, localizado às margens do Rio Cricou, os agentes da União destruíram o maquinário, as ferramentas e as edificações da lavra ilegal.

Ninguém foi preso, mas os investigados cometeram os crimes de usurpação de bens da União, danos ambientais e associação criminosa.

A ação policial foi batizada de Operação Hunter-Russell, uma referência à síndrome provocada pela intoxicação do pulmão por mercúrio, elemento químico usado na garimpagem de ouro e que causa danos ambientais.