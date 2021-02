Garotas atraem adolescente para morte, diz polícia

Homicídio ocorreu na zona norte de Macapá na noite de segunda-feira (1º).

Por OLHO DE BOTO

Um adolescente foi morto com um tiro, na noite desta segunda-feira (1º), depois de ser atraído por duas garotas na zona norte de Macapá. O homicídio ocorreu por volta de 22h30, na Passagem Castanheira, via de pouca luminosidade, localizada na entrada do Bairro Ipê, pela Rodovia do Curiaú.

Moradores disseram ter ouvido pelo menos quatro tiros. Em seguida, avistaram Leomar Marques de Souza filho, de 16 anos, caído e chamaram o Samu, que confirmou o óbito no local.

Em um laudo preliminar, a perícia constatou que a vítima ainda tentou fugir do atirador, mas foi perseguido e atingido pelas costas.

“O infrator estava escondido no local do encontro. Quando ele aparece, a vítima ainda tentar correr, mas é alvejado pelas costas. É um local escuro, propício para a realização do crime. Isso tem se tornado uma característica em execuções: os criminosos se utilizam de mulheres para atrair as vítimas e facilitar a ação deles”, informou o delegado.

De acordo com o delegado Luís Carlos, da Delegacia de Homicídios, o jovem mantinha contato, por meio de redes sociais, com uma das garotas que teria ajudado a armar a emboscada para matá-lo. Ela e a comparsa, vistas na cena do crime, são peças chave para a Polícia Civil chegar aos executores.

Por enquanto, a motivação ainda é desconhecida. Até o fechamento da matéria, ninguém havia sido preso.