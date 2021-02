Governo atende apelo da bancada e acelera análise da transposição

Os três advogados que analisavam os processos ganharam o reforço de 39 profissionais

O Ministério da Economia informou nesta terça-feira (9), ao senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP), que a Comissão Especial de Transposição vai acelerar a análise dos processos dos servidores do ex-Território Federal do Amapá que pediram a transposição para os quadros da União, com base na EC 98. A celeridade será possível com a ampliação da estrutura de análise dos processos.

O senador acredita que até dezembro deve ser concluída toda a análise, que antes era feita por apenas 3 advogados. Agora, serão 39 profissionais.

“A expectativa é de que a partir de março a Comissão passe a analisar 300 processos por semana. E vamos continuar anunciando os casos deferidos toda sexta-feira, desta vez com uma lista maior de beneficiados”, informou Randolfe.

A transposição de servidores do ex-Território Federal do Amapá já rendeu uma economia de R$ 384 milhões por ano.