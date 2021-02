Homem que atormentava moradores morre em tiroteio com militares

Confronto entre criminoso e policiais do 6º Batalhão ocorreu no Bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um homem que atormentava moradores do Bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá, com furtos e assaltos, morreu em troca de tiros com militares do 6º Batalhão da PM, na noite desta terça-feira (2).

Gabriel de Souza Chermont, o Careca, de 22 anos, era temido naquela comunidade, segundo a polícia, por causa das intimidações com ameaças. Por volta de 23h, equipes que patrulhavam a região receberam a denúncia de ele estava mais uma vez ameaçando moradores com uma arma de fogo nas mãos.

Duas equipes foram até o local indicado, na Travessa Entroncamento, e logo nas proximidades já avistaram o acusado empunhando um revólver. Segundo a polícia, ao perceber a aproximação dos militares, Careca se abrigou em uma residência e de lá começou a disparar contra as equipes.

Mas os policiais não se intimidaram e entraram no imóvel. Careca não se rendeu e troca de tiros continuou até ele ser atingido. Socorristas do Corpo de Bombeiros e do Samu foram ao local, porém não havia mais nada a ser feito. Eles constataram que o infrator já não tinha sinais vitais.

De acordo com a PM, além do armamento e munição, o criminoso portava porções de maconha nos bolsos. Antes de fazer a remoção do corpo, peritos da Polícia Técnico-Científica (Politec), analisaram a cena do confronto.

Careca respondia por crimes de roubo, furto, lesão corporal, ameaça, violação de domicílio, injúria e difamação.