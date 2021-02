Hospital que recebeu pacientes do Amazonas afirma que notificou MS

CRISE DO CORONAVÍRUS NO AMAPÁ

Unimed afirma que notificações precisam ser enviadas ao sistema federal para evitar duplicidade de informações

Por SELES NAFES

Depois da repercussão negativa do último fim de semana, a Unimed Fama se posicionou sobre a transferência para Macapá de pacientes de covid-19 que estavam em Manaus (AM), onde circula a nova variante vírus. A Unimed garantiu que todos os procedimentos sanitários foram realizados e que o Ministério da Saúde foi devidamente notificado da transferência, conforme determina o protocolo da pandemia no Brasil.

A Unimed informou que a transferência para hospitais credenciados em outros estados foi uma determinação da justiça do Amazonas e uma recomendação do Ministério Público, face ao colapso no sistema de saúde de Manaus.

“Tal decisão obedeceu ao clamor dos hospitais credenciados, que estavam com seus leitos lotados e sem capacidade de atender nenhum novo paciente em seus Pronto-Atendimentos, aliado à falta de oxigênio amplamente noticiada pela mídia nacional e internacional”.

A Unimed criou um grupo de trabalho multiprofissional exclusivo para o apoio aos pacientes e seus familiares que conta com remoção em UTI aérea, em aviões autorizados pela Anac e com todos os protocolos sanitários necessários.

“Tais notificações devem ser feitas diretamente ao Ministério da Saúde, em razão da covid-19 ser classificada como uma Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional e Internacional e, portanto, se faz obrigatório o registro dos dados nos sistemas federais de informação”.

A Unimed disse ainda que as notificações evitam duplicidade de informações e que as transferências não ocupam leitos na rede pública.

No sábado (30), autoridades sanitárias do Amapá tinham criticado as transferências, alegando que o governo estadual não havia sido informado sobre as remoções para Macapá.

A SVS aguarda o resultado de exames para confirmar se os pacientes tinham ou não a nova forma do coronavírus. Dos três pacientes enviados, dois eram mulheres e morreram pela doença.

Abaixo, leia a nota da Unimed Fama na íntegra.