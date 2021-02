IBGE oferta 739 vagas temporárias para o Amapá

Remuneração vai de R$ 1,7 mil a R$ 2,1 mil. Vagas são para Macapá e para os 15 municípios do interior.

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu 739 vagas temporárias para o Amapá. Os postos são para trabalhar no Censo 2021. São 655 vagas para recenseador, 59 para agente censitário supervisor (ACS) e 25 para agente censitário municipal (ACM).

A remuneração é de R$ 2.100,00 para ACM e R$ 1.700,00 para ACS. Recenseador recebe por produtividade.

As inscrições devem ser feitas no site do Cebraspe NESTE LINK. Para ACM e ACS, ambos d nível médio, elas iniciam já nesta sexta-feira (19) e vão até a 15 de março. Para o cargo de recenseador (nível fundamental), o prazo é de 23 de fevereiro a 19 de março. A taxa de inscrição para as funções de ACM e ACS ficaram em R$ 39,49 e para recenseador R$ 25,77.

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 18 de abril para ACM e ACS, e no dia 25 de abril para recenseadores, seguindo os protocolos sanitários contra a Covid-19. O resultado final dos aprovados será divulgado em 27 de maio.

Censo 2021

A Unidade Estadual do Amapá será responsável por recensear os 16 municípios do estado do Amapá, e dois municípios do Pará, Afuá e Chaves (por questões logísticas). A operação conta com uma área, dividida em sete subáreas.

Ao todo serão percorridos 1.392 setores censitários, sendo 1.013 em áreas urbanas e 379 em áreas rurais. A previsão é de que 201.489 domicílios precisam ser recenseados.