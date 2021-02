Infraero limita funcionamento do aeroporto de Macapá e surpreende lojistas

Entre as justificativas está a economia de despesas, como energia elétrica

Por SELES NAFES

As empresas que exploram o Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá, foram surpreendidas esta semana com a decisão da Infraero de praticamente fechar o terminal de passageiros nos intervalos entre pousos e decolagens. A principal justificativa é economia de gastos.

Num ofício assinado no dia 24 deste mês pelo superintendente regional Roberto de Santana Campos, a Infraero cita a crise econômica causada pela pandemia, e diz que é preciso encontrar meios de equilibrar despesas e receitas.

Para isso, decidiu limitar o horário de funcionamento do terminal desligando as escadas rolantes, elevadores, pontos de energia e iluminação nos intervalos das operações das companhias. Um novo horário atividades em terra foi fixado: das 2h30min às 5h30min e das 11h30 às 19h, que é quando ocorrem as janelas de voos.

A notícia caiu como bomba entre os lojistas que exploram o terminal, e que ainda se recuperam dos efeitos da redução de voos do ano passado.

No total, são 10 empresas, entre locadoras de automóveis, agências de viagens e lanchonetes com lojas abertas e funcionários contratados, e que a partir de agora deixam de trabalhar a maior parte da manhã. Segundo eles, os valores dos alugueis não foram reduzidos durante a nova limitação.

O Portal SelesNafes.Com não teve atendida a solicitação de posicionamento feita à assessoria de comunicação da Infraero.