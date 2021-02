Infraero recua e desiste de ‘fechar’ aeroporto entre pousos e decolagens

Medida afetava em cheio as empresas que alugam lojas no terminal de passageiros

Por SELES NAFES

A Superintendência Regional da Infraero informou, neste sábado (27), que revogou a decisão que tinha limitado o horário de funcionário do terminal de passageiros do Aeroporto Internacional Alberto Alcolumbre, em Macapá. As empresas que exploram o aeroporto tinham sido as principais afetadas com a medida.

Na última quinta-feira (25), a Infraero informou às dez empresas que possuem lojas no terminal que todos os pontos de energia, iluminação, escadas rolantes e elevadores seriam desligados nos intervalos entre as janelas de voos.

Com isso, locadoras de veículos, agências e lanchonetes seriam impedidas de operar durante a maior parte da manhã. O funcionamento seria normalizado das 2h às 5h30min e das 11h30min às 19h. Apesar disso, o órgão não ofereceu qualquer compensação para as empresas, como a redução de alugueis e outras taxas, por exemplo.

A assessoria de comunicação da Infraero enviou comunicado ao Portal SelesNafes.Com informando a decisão de revogar a medida.

“A empresa destaca ainda que está atenta aos efeitos da crise sanitária causada pelo novo coronavírus e que tem buscado medidas para minimizar o impacto decorrente da queda na movimentação do transporte aéreo”.