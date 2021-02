Jornalista que encarava criminosos luta contra doença em hospital

Internado no GCAL, no Centro de Macapá, ele precisa urgentemente de albumina humana, uma proteína que ajuda a manter os líquidos no sangue.

Por RODRIGO ÍNDIO

Conhecido por reportagens policiais onde batia de frente com criminosos em busca da notícia, o jornalista Valter Negrão, de 31 anos, hoje luta pela vida. O comunicador, com passagens por vários veículos de imprensa do Amapá, teve covid-19 em 2020 e conseguiu se recuperar parcialmente.

Logo depois, contraiu pneumonia aguda e deu entrada no Hospital de Clínicas Dr. Alberto Lima (HCAL), no Centro de Macapá, em 11 de janeiro com comprometimento do pulmão e anemia profunda, segundo detalhou a família.

O quadro clínico se agravou por conta do líquido no pulmão. Ele precisa urgentemente de frascos de albumina humana, uma proteína que ajuda a manter os líquidos no sangue, absorvendo o excesso de água dos tecidos.

O preço do medicamento é alto. Por isso, família e amigos estão se mobilizando para custear os gastos e pedem a colaboração de de quem puder ajudar. A irmã de Valter Negrão, que faz o acompanhamento no hospital, diz que o jornalista precisa, também, de um leito de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

“Nós estamos precisando muito de apoio com dinheiro para comprar os medicamentos que ele precisa tomar urgente porque alguns não têm no hospital. Estamos também precisando urgente de uma UTI pra ele, para que possa viver. Qualquer ajuda é bem-vinda”, disse, emocionada, Marineia Rodrigues.

Mantendo uma amizade além da profissão há uma década, a jornalista Cléia Andrade trabalhou com Negrão da Rede Amazônica e recentemente na Rádio Difusora de Macapá – rádio estatal – num projeto idealizado por ambos. Desde o descobrimento das enfermidades, ela e outros amigos jornalistas iniciaram campanhas para ajudar o profissional.

“Valter é um jornalista muito competente e um amigo querido. Ele é novo, é forte, creio que já está vencendo essa batalha contra as sequelas deixadas pela Covid. Ele está passando por um momento difícil e isso uniu mais a nossa classe de jornalistas, porque a gente se uniu e decidimos fazer campanha financeira para ajudar nos custeios extras do tratamento dele e campanha de oração para que Deus conceda a ele a cura. Fé define o momento”, comentou.

Quem tiver interesse em colaborar com qualquer valor, seguem os dados: