Jornalista refaz expedição histórica que definiu a Amazônia brasileira; ASSISTA

Jornada é feita pelo jornalista Olimpio Guarany e uma equipe numa embarcação que partiu de Macapá em novembro. FOTO: DIVULGAÇÃO

Quase 400 anos depois, o jornalista e documentarista Olimpio Guarany empreende uma jornada para reeditar a saga de Pedro Teixeira (1637-1639). O objetivo é navegar, em um veleiro, toda a extensão do rio Amazonas a partir da foz até a confluência dos rios Napo e Aguarico nos limites do Peru. Acima, assista ao Episódio 1.

Guarany e sua equipe partiram de Macapá com destino a Belém e de lá seguirão o curso do Amazonas e seus principais afluentes, captando imagens e depoimentos para a produção de uma série documental para TV e redes sociais.

“A intenção é traçar um paralelo consistente entre a Expedição de Teixeira (1637-1639) e essa que ora realizamos estabelecendo um comparativo entre as duas Amazônias separadas pelo tempo, apontando similitudes e diferenças, descrevendo e buscando explicações para o desenvolvimento histórico; identificando enigmas, escrevendo um atlas histórico, geográfico e cultural da região que fascina e desperta a curiosidade do mundo inteiro”, disse o documentarista e capitão da expedição.

A História

Na primeira metade do século XVII, um fato marcou definitivamente a história do Brasil. Transcorria o ano de 1637 quando o governador do Maranhão, Jácome Raimundo Noronha, delegou a Pedro Teixeira a missão de subir rio Amazonas e chegar até Quito, no então Vice-Reino do Peru, para fazer um reconhecimento mais detalhado do rio das Amazonas e verificar se havia de fato um caminho da foz do rio até o Peru.

A Expedição de Teixeira que contou com 1.200 índios remadores e soldados portugueses, embarcados em 47 grandes canoas, foi revestida de sucesso. No retorno, Teixeira fez uma escala na confluência dos rios Aguarico e Napo. A história estava recebendo uma página estratégica: ali fundou uma povoação sob o nome Franciscana. Na solenidade jogou simbolicamente um punhado de terra para o ar e mandou lavrar uma ata do evento político e administrativo. Transcorria o dia de 16 de agosto de 1639.

A iniciativa de Noronha e Teixeira rompeu o Tratado de Tordesilhas. Na prática as terras então espanholas passaram a ser controladas pelos portugueses. Essa pendência geopolítica só foi resolvida pelo Tratado de Madri em 1750.

Pedro Teixeira se tornou um personagem tão importante na história do Brasil que é considerado o conquistador da Amazônia e seu nome é relembrado nas letras de hinos militares, cantados em coro por soldados em solenidades de formatura.