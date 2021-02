Jovem é executado com tiros na cabeça após sair da casa da sogra

Crime ocorreu na Área Portuária de Santana, a 17 km de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

As polícias Civil e Militar ainda não têm pistas da autoria de um homicídio ocorrido na tarde deste domingo (14), na comunidade do Ambrósio, na Área Portuária do município de Santana.

O alvo do atirador foi o jovem Alberdan Santana Freitas, de 20 anos, que foi encontrado caído, já sem sinais vitais, no cruzamento das passarelas Beira Mar e 31 de Novembro.

A perícia constatou que a vítima foi atingida com pelos menos cinco tiros: três na cabeça, um no peito e outro em uma das mãos.

Testemunhas disseram à PM que o jovem estava na casa da sogra, nas proximidades do local do crime, quando chegou alguém e o chamou para fora da casa. Alberdan foi ao encontro, depois saiu caminhando pelas pontes na companhia do suspeito. Num intervalo de poucos minutos, foi executado.

No local, prevaleceu a lei do silêncio. Militares do 4° Batalhão fizeram diligências na região, mas a falta de informações dificultou o trabalho da polícia. Ninguém foi preso. Por enquanto, a suspeita é de execução motivada por acerto de contas. O caso foi registrado na 1ª DP de Santana, que agora prossegue nas investigações.