Jovem em situação de extrema pobreza é executado no barraco onde morava

O local do crime fica dentro de uma mata, atrás de um residencial de alto padrão na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Um jovem identificado como Gustavo Pinto dos Santos, de 21 anos, foi morto com pelo menos 7 tiros, na noite desta terça-feira (22), em uma região de difícil acesso, no Bairro Pantanal, na zona norte de Macapá.

A vítima morava em situação de extrema pobreza, numa área de mata, com os pais e mais dois irmãos, em um barraco coberto com lona, local em que foi encontrada pela família, já sem vida. O local fica dentro de uma mata atrás de um condomínio de alto padrão.

As informações coletadas no local pelo delegado Dante Ferreira, da Delegacia de Homicídios, ainda não são suficientes para elucidar o crime. A família do jovem, temendo pelo retorno do atirador, preferiu não colaborar com a investigação, mas a polícia constatou que Gustavo Santos já tinha passagem por furto.

“A vítima era muito pobre. O crime tem características de execução e nós desconfiamos que os autores já conheciam a vítima, pois aqui, é uma área de mata virgem dentro da cidade, com vários animais silvestres. Dá uns 10 minutos a pé da entrada da mata até o local onde a família residia, então, é só quem já sabia mesmo como chegar aqui. A família, com medo, não quis conversar com a gente, o que dificulta muito nosso trabalho, então, pedimos a ajuda da população com informações pelo nosso disk denúncia, 9 9170 4302, é whatsapp, não precisa se identificar”, informou o delegado Dante.

De acordo com o perito Odair Monteiro, o jovem foi atingido com disparos na cabeça, peito, braço e nas proximidades da região genital.

O caso é tratado pela polícia como execução motivada por acerto de contas. Por enquanto, a autoria do homicídio ainda é desconhecida. Até o fechamento da reportagem ninguém havia sido preso. A Delegacia de Homicídios prossegue nas investigações.