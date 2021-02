Juíza manda executar afastamento da diretoria do Sebrae

Diretores do Sebrae com o presidente Iraçú ao centro: magistrada determinou que o Sebrae nacional faça intervenção e conclua a eleição de 2018

Por SELES NAFES

A juíza Elayne Cantuária, da 2ª Vara Cível de Macapá, mandou executar sua própria decisão de afastar dos cargos toda a diretoria do Sebrae do Amapá. Foi no processo movido por um grupo de empresários que alega irregularidades na eleição da entidade, ocorrida em 2018.

No processo, o grupo alega que não houve ampla divulgação do edital com as regras da eleição, com compartilhamento das informações pertinentes ao processo apenas em grupos de WhatsApp.

Em dezembro de 2020, a juíza chegou a deferir liminar, que acabou sendo suspensa pela desembargadora Sueli Pini, do Tribunal de Justiça do Amapá. No entanto, a decisão de Pini foi suspensa pelo desembargador Rommel Araújo, também do Tjap.

Ontem (18), a magistrada mandou executar a ordem de afastamento e determinou que o Sebrae nacional faça uma intervenção na entidade no Amapá para concluir a eleição.

A entidade vinha sendo presidida pelo empresário Iraçu Colares.