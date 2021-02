Justiça extingue processo contra estelionatário morto

Pedido foi feito pelo MP depois que certidão de óbito de Elton Lira foi anexada ao processo

Por SELES NAFES

A juíza Priscylla Peixoto Mendes, da 1ª Vara Criminal de Santana, extinguiu a ação penal contra o empresário Elton Félix Gobi Lira, de 37 anos, morto em novembro passado quando estava cumprindo prisão preventiva em Belém (PA). O pedido foi do Ministério Público do Estado, que investigava o golpe de quase R$ 1 milhão no fundo de previdência dos servidores da prefeitura de Santana.

De acordo com certidão de óbito juntada ao processo, Elton Lira morreu de complicações cardíacas e respiratórias num hospital privado. Ele estava em prisão domiciliar desde julho de 2020, depois que a defesa alegou problemas graves de saúde na cadeia.

Elton estava sendo investigado no Pará por golpes em pessoas físicas e em duas prefeituras com as quais assinou contrato para investimento de verbas no mercado de ações. As empresas dele estavam irregulares e pelo menos R$ 30 milhões das vítimas teriam desaparecido.

O Ministério Público pediu a extinção de punibilidade em face do falecimento, situação prevista no Código Penal Brasileiro.