Kauri Wajãpi, o índio cantador, lança ‘brega da aldeia’

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Nopai Janepota, ou simplesmente “Brega da aldeia”, é a nova música lançada pelo cantor e compositor Kauri Wajãpi. Com 26 anos de idade, Kauri se considera o primeiro cantor Wajãpi do Estado do Amapá.

O indígena mora na aldeia Karapijuty, em Pedra Branca do Amapari, a cerca de 280 km de Macapá, na Terra Indígena Wajãpi. Com músicas compostas em sua língua materna, o jovem canta as festas do seu povo e fala sobre seus costumes, como o de beber kasiri. Escute Nopai Janepota, a nova música de Kauri Wajãpi:

Kauri conta que começou a cantar quando tinha 15 anos de idade e tinha influência de artistas sertanejos, como Léo Magalhães e Gustavo Lima. Esse lançamento é a quarta gravação de estúdio do jovem cantor, que confessa gostar mesmo é de músicas agitadas e dançantes.

Seus outros trabalhos, como o clipe da música “Ga’uwasua”, gravado na cidade de São Jorge, na Guiana Francesa, segue a mesma temática sobre as festas e o kasiri. De óculos escuro, camiseta regata e com toda a pinta de cantor profissional, Kauri canta às margens do Rio Oiapoque.

Das músicas cover de seus cantores prediletos do sertanejo, ele conta que começou a treinar composições.

“Não sabia fazer as minhas composições e fui treinando, escrevendo as letras e nunca desisti de treinar. Um dia aprendi a compor as músicas na língua Wajãpi e português, foi assim que aumentei minha habilidade e capacidade com as músicas. Eu gosto de cantar rap, funk, reggae e sertanejo. Gosto das músicas mais agitadas”, contou Kauri.

Encontro

Em 2017, acompanhado por seu pai Aikyry Wajãpi, Kauri veio até Macapá correr atrás de estúdios para gravar suas músicas. Foi quando conheceu o cantor, compositor e produtor musical Fineias Nelluty, o que tem sido determinante para suas gravações.

“Podemos considerar o Kauri um artista. Ele compõe suas letras e faz questão de gravar suas músicas no seu idioma. Ele, quando me procurou da primeira vez, disse que queria algo parecido com meu trabalho nesse ritmo daqui que a gente faz, essa mistura afro caribenha e é isso que tenho feito. Dessa última vez, agora, quando ele me mandou a melodia para fazer essa última música e mandei de volta a ideia que poderia ser um brega, que é um ritmo aqui da Amazônia, peculiar da nossa região. Aí, ele embarcou na ideia e saiu um brega muito bacana”, avaliou Nelluty.

Como todo cantor, seu sonho é gravar um disco. Também quer gravar em português, mas comemora que suas quatro primeiras músicas, que ele divulga por meio de redes sociais, estejam fazendo a cabeça do seu povo, que tem a oportunidade de escutar uma música bem produzida e gravada na sua língua de origem tupi-guarani.

“O objetivo da minha música é fortalecer, valorizar e transmitir nossa cultura. O kasiri faz parte da nossa cultura desde o começo do tempo, no presente, e vai servir para o futuro das nossas gerações. O meu objetivo é gravar mais, porque o meu povo gosta muito das minhas músicas” concluiu Kauri.