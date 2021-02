Leda Sadala tenta explicar porque votou contra prisão de colega deputado

A parlamentar foi a única do Amapá que votou pela liberação do deputado federal Daniel Silveira, preso após divulgar ofensas contra ministros do STF

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

A deputada federal Leda Sadala (Avante), única parlamentar do Amapá a votar contra a manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), explicou ao Portal SelesNafes.com que sua fé, a independência entre os poderes e o respeito à Constituição estão entre os motivos que a levaram a votar “não”, e consequentemente, a favor da soltura de Silveira.

A sessão da Câmara dos Deputados desta sexta-feira (20) foi acompanhada com grande expectativa pelo meio político e teve como resultado uma acachapante derrota do deputado fluminense. Foram 364 votos a favor da manutenção da prisão, 130 votos contra, e apenas 3 abstenções.

“No ato da minha posse prometi manter, defender e cumprir a constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro e sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Quando votei contra a prisão do deputado, estava, como sempre, cumprindo meu juramento em defesa da segurança jurídica, pois não era um caso de flagrante, do devido processo legal”, declarou Leda Sadala.

Além disso, ela declarou que não tem nenhuma ligação com Daniel Silveira. Evangélica, também fez referência à sua fé para justificar seu voto.

“Quando eu votei contra a prisão do deputado, eu estava sendo convicta e à minha representatividade e principalmente à minha fé”, concluiu a parlamentar.

Prisão

Daniel Silveira foi preso na noite da última terça-feira (16), após divulgar um vídeo com ofensas a ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) e exaltação ao Ato Institucional número 5 (AI-5), que, entre outras duras medidas, fechou o congresso nacional, cassou ministros do STF e suspendeu o instituto do hábeas corpus, em 1968, durante a ditadura militar.

“Uma surra bem dada nessa sua cara com um gato morto até ele miar, de preferência, após a refeição”, é um trecho do vídeo do deputado em relação ao ministro Edson Fachin.

Na sessão desta sexta-feira, no entanto, o próprio Daniel Silveira, em discordância com a justificativa da deputada Leda Sadala, se disse arrependido, admitiu erros e pediu desculpas ao povo brasileiro.

Daniel deu razão à diversos juristas que afirmam que a imunidade parlamentar não é imunidade para praticar crimes e que o parlamentar cometeu delitos em sua declaração.

“Assisti ao vídeo 3 vezes e vi que me excedi na fala. Peço desculpas a todo o Brasil, todos os juristas renomados, que perceberam que me excedi na fala. Peço desculpas a qualquer brasileiro que tenha se ofendido, mas já me arrependi”, disse Daniel.

O parlamentar chegou a pedir, publicamente, socorro político ao Planalto, que preferiu não interferir. Agora o futuro imediato de Daniel volta ao STF, onde o ministro Alexandre de Moraes pode optar pela continuidade da sua prisão ou um relaxamento através de tornozeleira eletrônica, por exemplo.

Até julho, o Conselho de Ética da Câmara Federal irá julgar Daniel que pode, inclusive, perder o mandato.