Líder de facção que ostentava armas em favelas do Rio de Janeiro é preso

Dono de vasta ficha criminal, Jesuka foi preso no Bairro Pacoval, região central de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Josuel Ferreira Teixeira, o Jesuka, de 26 anos, dono de uma vasta ficha criminal, com diversas passagens por roubos e porte ilegal de arma, foi capturado na noite desta segunda-feira (22), no bairro do Pacoval, região central de Macapá.

Apontado pela polícia como uma das lideranças de uma organização criminosa da capital amapaense, o criminoso era considerado foragido de Justiça.

Ele transitava em via pública, na Rua Mato Grosso com a Avenida Ceará, a uma quadra do Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp), quando foi flagrado por uma equipe de radiopatrulha do 6º Batalhão, composta pelo sargento Luz e soldados Furlin e Chaves.

Durante consulta de nomes, foi constado um mandado de prisão em aberto contra o criminoso, que era acostumado ostentar com armamento pesado nos morros e favelas do Rio de Janeiro, como mostram as fotos postadas por ele em uma rede social.

O caso foi comunicado ao delegado de plantão do Ciosp do Pacoval.