Lucas pede que máquinas permaneçam na BR-156

Trecho no Carnot recebeu obras emergenciais pelo Dnit, mas o senador quer que os equipamentos não sejam retirados do local

Por SELES NAFES

O senador Lucas Barreto (PSD-AP) solicitou ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit) que passe a dar manutenção mais constante nos trechos complicados da BR-156, onde vários atoleiros surgiram esta semana em função das fortes chuvas que caem no interior do Amapá.

O parlamentar já havia cobrado providências urgentes para normalizar o tráfego, que chegou a ficar interrompido por quase três dias próximo do Distrito do Carnot, em Calçoene, onde começam os 110 km do trecho norte que ainda não tem asfalto.

O senador divulgou fotos enviadas pelo Dnit que mostram as obras emergenciais feitas pela empresa contratada pelo órgão.

“As fotos indicam que o tráfego já foi restabelecido e a ponte já se encontra em fase final de construção, com o desvio já pronto. Solicitamos ao DNIT que os serviços de manutenção sejam constantes, mantendo-se as máquinas no local”, disse Lucas.

“Ainda estamos no inverno e os meses mais chuvosos ainda estão por vir, havendo riscos de surgirem novos atoleiros se não houver correção permanente dos trechos críticos”, acrescentou.

O parlamentar lembrou que a bancada federal alocou recursos para a expansão das obras de asfaltamento e manutenção.