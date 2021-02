Macapá 263 anos: atividades religiosas e culturais invadem Fortaleza

Marabaixo e manifestações de religiões africanas deram o tom da festa nesta quinta-feira (4)

Por RODRIGO ÍNDIO

Do Adelantado de Nueva Andaluzia à Macapá. A capital do meio do mundo completa, nesta quinta-feira (4), 263 anos de fundação com ações culturais e religiosas.

Com a pandemia de covid-19, a prefeitura organizou uma programação sem a presença do grande público que pode acompanhar as apresentações em lives nas redes sociais.

As ações iniciaram ainda na terça-feira (2) com um festival organizado por religiões africanas, como o candomblé, umbanda e mina, entre outras. Hoje, no dia do aniversário, a programação iniciou às 5h da manhã no Templo Central da Assembleia de Deus.

Na Fortaleza de São José de Macapá, houve salva de canhões por volta de 6h, seguida de missa campal celebrada pelo bispo Dom Pedro José Conti, apresentação da banda da Guarda Municipal e finalizou com o Encontro das Bandeiras de grupos de marabaixo.

De família tradicional de Macapá, Mônica Ramos, filha do Mestre Pavão, participou da festividade depois de dois anos afastada. Para ela, não haveria melhor forma de celebrar o aniversário da cidade que não fosse ao som do que se tornou a identidade do povo amapaense.

“Nosso marabaixo, você já sabe: foi tombado e é reconhecido por diversos povos no Brasil. Nada melhor do que celebrar dançando e festejando com o que é nosso. Hoje, vamos comemorar bastante e torcer por dias melhores”, disse animada.

O prefeito Antônio Furlan (Cidadania) esteve participando desde cedo do evento e foi presenteado com uma garrafa de gengibirra. Para ele, apesar do momento delicado, a cidade precisa comemorar a data, mas com todo cuidado.

“Uma programação que foi planejada pela secretária e primeira dama Rayssa Furlan para resgatar o nosso marabaixo que é uma cultura nossa, e é importante valorizar o que é da nossa cidade e do nosso estado. A orientação é que a população acompanhe de casa de forma segura por entender que ainda estamos em pandemia”, disse o prefeito.

As lives seguem durante esta tarde e serão transmitidas nos canais oficiais da prefeitura de Macapá: https://www.facebook.com/PrefeituradeMacapa/

Acompanhe a programação no Mercado Central:

15h – Início da programação cultural e lançamento do edital anual de cultura – Live

Ordem das atividades:

• Maestro Nonato Leal;

• João Amorim;

• Lançamento do edital anual de atividades culturais com o prefeito Dr.Furlan;

• Declamação de poesia com Karla Poetiza;

• Exposição do curta-metragem “História do Mercado Central”;

• Cortejo do Banzeiro do Brilho-de-fogo;