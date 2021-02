Macapá manteve bom distanciamento no carnaval, dizem autoridades

Avaliação das autoridades de Vigilância em Saúde do Amapá aponta que o decreto que cancelou o carnaval ajudou a desencorajar aglomerações e eventos clandestinos.

Compartilhamentos

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Mesmo antes do período carnavalesco terminar, as autoridades já têm uma avaliação. Perto de outras capitais, notadamente Rio de Janeiro, São Paulo e outros destinos turísticos, Macapá manteve um bom distanciamento social neste carnaval.

Roberto Malcher, que durante toda a pandemia tem liderado as equipes de fiscalização da Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), avalia que a inteligência e a investigação das polícias amapaenses, e a intensificação das fiscalizações aos locais têm tido bons resultados.

Outro ponto que rendeu frutos, foram os decretos das autoridades cancelando oficialmente os dias de feriado no carnaval, o que ajudou a desencorajar grandes aglomerações e grandes eventos clandestinos.

“Os órgãos de segurança investigam e, assim, a gente já conseguiu impedir vários eventos de aglomeração. Com certeza, pelo o que temos visto aqui, tivemos menos problemas do que em outras cidades, mas quero deixar o alerta, ainda pode melhorar”, declarou Malcher.

O técnico se refere a eventos que têm sido noticiados nacionalmente, a exemplo do show do cantor Belo, no Rio de Janeiro, onde grandes aglomerações foram filmadas nestes dias de carnaval.

Em Macapá, os problemas estão, principalmente, nos finais de semana, na orla do Santa Inês, Praça do Coco e nos balneários. Fiscalizações com barreiras sanitárias são feitas em parceria com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e em alguns balneários e, mesmo assim, Malcher diz que não tem sido fácil evitar as aglomerações.

“Colocamos todo nosso time em campo, todos os agentes, mais a Polícia Militar, que nos apoia, e também órgãos da prefeitura, mas é impossível chegar na cidade toda, então, só temos que pedir, mais uma vez, a conscientização da população. O poder público faz sua parte, mas a população também tem que fazer”, concluiu Malcher.