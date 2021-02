Macapá tem alerta de alagamentos influenciados por 3 fenômenos

Previsão do Iepa é que maré alta, equinócio e chuvas podem criar terceiro fenômeno

Por SELES NAFES

A soma de lua cheia e o fenômeno do equinócio (alinhamento entre o Sol e a Terra) podem provocar um terceiro fenômeno e causar alagamentos na capital. O alerta é do Núcleo de Hidrometeorologia do Iepa.

A subida do Rio Amazonas iniciou na última sexta-feira (26). De acordo o NHMet, o nível do rio pode chegar a 3,1 metros em função da lua cheia próxima do equinócio, que vai ocorrer no dia 20 de março.

Se a previsão de chuva forte se confirmar nesse período de aumento da maré, há a possibilidade de um terceiro fenômeno chamado de ‘maré meteorológica’, que é caracterizado por vento e pressão atmosférica. Por isso, pode haver o transbordamento do Rio Amazonas.

Ouça o diz que o meteorologista Jefferson Vihena.

Os bairros mais vulneráveis serão os mais próximos das áreas de ressaca, igarapés e rio. O alerta foi encaminhado para a Defesa Civil.

No dia 1º de fevereiro, no início da estação das chuvas, Macapá experimentou chuva, maré alta e várias ruas e avenidas ficaram alagadas. As lojas do centro comercial foram as mais atingidas.